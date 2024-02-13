Главной причиной неудачи была проблема с логистикой.

Руководитель спецподразделения ГУР Тимур рассказал, какие задачи выполняла разведка и объяснил, почему так и не удалось вернуть контроль над Запорожской АЭС.

Как рассказал разведчик в интервью "Украинской правде", на счету его спецподразделения - более 20 крупных операций.

"Например, в свое время в течение месяца мы держали "дорогу жизни" на Бахмут. Там с нами работали подразделения Вооруженных сил Украины. Мы работали вместе на Бахмутском направлении, Авдеевском направлении, под Горловкой. Если говорим о Запорожском направлении, то работали в районе Пятихатки, участвовали в бою за Жеребянки. Если о водных операциях говорим – от Скельки до Энергодара - у нас там было несколько высадок", - рассказал разведчик.

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Также в прошлом году совершали рейд на Новую Каховку, затем на большой Потемкинский остров.

"В Новой Каховке целью рейда была разведка и доразведка определенных огневых позиций противника. Замеряли, за сколько времени им подходят резервы. Когда мы вышли, где-то через сутки туда уже приехали ГРУшники и подразделение "кадыровцев", - рассказал он.

Также, по словам Тимура, одной из задач, которая стояла перед его подразделением в Энергодаре, было зайти на ЗАЭС и удерживать ее, но это не удалось.

"Они (оккупанты) со всех сторон подтянули свои резервы. И артиллерийские установки, и бронетехнику. Когда враг понял, что мы собираемся проводить мероприятия, то они накопили людей в два-три раза больше, чем было до того, - рассказал разведчик.

Он отметил, что было несколько попыток зайти на ЗАЭС, и главной причиной неудачи была проблема с логистикой.

"Хотели, планировали, заходили, отходили, потом с разных сторон заходили. Поймите, это был вопрос логистики. Позади тебя 17 километров и туда ничего не затащишь из бронетехники на плавсредствах... Все было сложнее, чем обычно на наземных операциях",- пояснил он.

Ситуация на ЗАЭС

С марта 2022 года Запорожская АЭС находится под российской оккупацией. С тех пор она постоянно находится в шаге от катастрофы. Кроме того, россияне превратили ЗАЭС в военную базу. На площадке атомного объекта находятся российская техника и военные. Периметр вокруг станции заминирован.

Как отмечал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, ситуация на ЗАЭС "хрупкая". По его словам, основные проблемы по состоянию на сейчас – это окончание срока эксплуатации ядерного горючего в реакторах, а также значительное сокращение технического персонала станции.

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