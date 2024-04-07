В течение суток на фронте произошло 67 боевых столкновений, оккупанты сконцентрировали усилия на двух направлениях. Об этом сообщает Генштаб в своей вечерней сводке.
В частности, на Лиманском направлении нашими воинами отражено 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Раздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Кроме того, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. А на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, осуществив в течение суток 8 безуспешных атак позиций наших войск.
Удары ВСУ по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 3 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.
В то же время враг нанес 6 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на фронте
Глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что российские войска усилят наступательные действия в конце весны - начале лета, прежде всего под Донецком, и будут двигаться в сторону Покровска.
В то же время Буданов считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет. Он признал, что ситуация достаточно сложная, но она под контролем. Также он не исключает и украинского наступления в текущем году.