Впрочем, шеф украинской разведки также не исключает украинского наступления в этом году.

России усилит наступательные действия в конце весны - начале лета, прежде всего под Донецком.

Таким прогнозом поделился глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Мы ожидаем усиления российских наступательных действий в конце весны и в начале лета, особенно в районе Донбасса. Они немного продвинутся в сторону Часового Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск", - сказал Буданов.

Глава ГУР считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет. Он признал, что ситуация достаточно сложная, но она под контролем.

Кроме того, Буданов не исключает и украинского наступления в текущем году. Впрочем, говорить на эту тему подробнее он не стал, сославшись на то, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ.

Наступление РФ - прогнозы аналитиков

После слов Зеленского о вероятном масштабном наступлении РФ, перспективы врага стали активно обсуждать украинские эксперты и аналитики. В частности, полковник запаса ВСУ Петр Черник говорил: никаких предпосылок волноваться нет. После захвата Авдеевки войска РФ фактически остановились. По мнению Черника, пока Россия не показала глубоких прорывов обороны ВСУ или же существенного стягивания сил на фронт.

В то же время военный эксперт Алексей Мельник в апреле высказал противоположное мнение. "На одном из участков будет... попытка прорыва", - сказал он украинским СМИ.

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