Враг несет колоссальные потери в живой силе и технике, в последний раз такие были во время штурмов Бахмута и Угледара.

Пока внимание мира приковано к Израилю, российские оккупанты активизировались на нескольких направлениях в Украине, но взамен имеют лишь колоссальные потери, информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как отмечается, Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Приазовье, одновременно сдерживают натиск врага на востоке. Самые тяжелые бои продолжаются на Авдеевском участке фронта: враг пытался наступать несколькими колоннами с десантом, под прикрытием артиллерии, ракет и авиации.

"Блицкриг" провалился: ценой колоссальных потерь россияне лишь частично улучшили свои позиции. Москва лихорадочно пытается добиться успеха в Украине, пока внимание мира приковано к Израилю. В результате враг несет колоссальные потери в живой силе и технике (в последний раз такие были во время штурмов Бахмута и Угледара). Слаженная работа Сил обороны Украины дала результат. Нашествие отбито, боевая работа по деоккупации украинских территорий продолжается", - констатировали в Центре стратегических коммуникаций.

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Ситуация на фронте

По информации Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 800 оккупантов и значительное количество вражеской техники, в том числе 34 танка и 91 боевую бронированную машину захватчиков.

Согласно оперативным данным Геншатбу, за прошедшие сутки силы обороны Украины продолжили наступательную операцию на Мелитопольском направлении, улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области.

Также вГенштабе рассказали, что на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отбили все атаки врага и не допустили потерь позиций.

Отмечается, что за сутки на фронте произошло в общей сложности более 100 боестолкновений, российские оккупанты пытались давить на нескольких направлениях.

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