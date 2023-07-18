Кассетный боеприпас способен ликвидировать десятки противников, отметил эксперт.

Благодаря кассетным боеприпасам Силы обороны Украины (в них, в частности, входят Вооруженные силы Украины, Нацгвардия и Госпогранслужба) смогут получить преимущество во время наступательных и оборонительных операцией.

Такой боеприпас способен при удачном варианте применения ликвидировать несколько бронированных машин и десятки мелких небронированных боевых авто, рассказал генерал украинской армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире "FreeДом".

"Вот такие системы, как кассетные боеприпасы, - это и в обороне, и в наступлении повышает на порядок уничтожение врага. Простой снаряд, например, может уничтожить при среднем формате 5-10 человек. Этот снаряд, кассетный боеприпас, может уничтожить 30-60 человек…", - поделился эксперт.

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7 июля Министерство обороны США объявило о предоставлении очередного пакета помощи Украине в сфере безопасности, в который, в том числе вошли кассетные боеприпасы. Такую помощь Киеву одобрил американский президент Джо Байден.

Украинский министр обороны Алексей Резников отмечал, что украинская сторона уже длительное время настаивала на предоставлении кассетных боеприпасов, поскольку они необходимы для освобождения нашей земли он россиян.

Кассетные боеприпасы - это разновидность боеприпасов типа "земля-земля" или "воздух-земля", которые начинены меньшими боевыми припасами. Во время разрыва "начинка" разлетается и поражает цели.

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