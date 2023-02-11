Командование Воздушных сил украинской армии показало, что находится внутри вражеской крылатой ракеты.

В Воздушных силах Украины показали обломки крылатой ракеты морского базирования "Калибр", найденные вчера, 10 февраля, в Винницкой области.

Фотографию обломков ракеты "Калибр" опубликовано на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Под фотографией такая подпись: "Обломки крылатой ракеты морского базирования "Калибр", найденные в Винницкой области 10.02.23, после массированного ракетного удара российских оккупантов...".

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Россияне снова ударили по Украине дронами и ракетами. С позднего вечера 9 февраля до обеда 10 числа противник запустил по украинской земле 71 крылатую ракету, в частности, 28 "Калибров". Украинские воины уничтожили более 60 крылатых ракет и пять беспилотников-камикадзе.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Виннице во время массированной российской ракетной атаки сработала система противовоздушной обороны.

Утром 11 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки противник запустил по нашей стране 106 ракет, также оккупанты нанесли 59 авиаударов.

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