Обозреватель заявил о критическом дефиците этих ракет в России.

Россия вышла на критический дефицит крылатых ракет "Калибр".

Как заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ориентировочный общий залп российской группировки может составить от 64 до 100 "Калибров". При этом последний наиболее массированный удар по Украине ракетами данного типа был осуществлён 6 декабря, и то в тот день россияне запустили всего до 22 "Калибров".

"В последний раз 16 декабря российские войска использовали 5 крылатых ракет "Калибр". А всё почему? А всё потому, что в среднем, технически, российский ВПК может производить 15 КР "Калибр" в месяц, а технологически 5-6. То есть, мы можем смело говорить о критическом дефиците этих ракет", - отметил эксперт.

Коваленко сделал вывод, что черноморская флотилия РФ сейчас частично или полностью безоружна, находясь в ожидании новой поставки БК, которая ежемесячно не сможет полностью закрыть потребность:

"И в данном контексте интересен ответ на другой вопрос, а именно - какова ситуация с носителями КР "Калибр" на других флотах и флотилиях? Не исключено, что с них снимались ракеты и перевозились на Крым, то есть, там пусковые установки боевых кораблей тоже пустуют? А если НАТО нападёт?".

Ракеты "Калибр" - что известно

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны и производятся ОКБ "Новатор".

Были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 км и противокорабельных ракет "Альфа".

Сообщается, что максимальная дальность полета ракеты "Калибр" может достигать около 2 тысяч километров.