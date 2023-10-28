В Днепропетровской области отлично поработали украинские воины, отметил глава ОВА.

Российские оккупанты ночью ударили ракетами по Днепропетровской области.

Украинские воины отлично отработали - ликвидировали три вражеские воздушные цели, сообщил в субботу, 28 октября, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"Ночью подразделения ВК (Воздушное командование - Ред.) "Восток" уничтожили в небе над областью три российские ракеты. Спасибо защитникам неба, что уберегли Днепропетровщину. Классная работа", - отметил чиновник.

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По его данным, противники также два раза били из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде (Никопольский район) - запустил по селам полдесятка снарядов, обошлось без пострадавших и жертв.

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Россияне уже много раз били по украинской земле разными ракетами, в результате вражеских атак есть много жертв, разрушений и пострадавших.

В частности, 27 октября оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части, которая находится в городе Изюм Харьковской области. В результате удара пострадали восемь спасателей, четверо из них были госпитализированы.

Стоит отметить, что украинские воины достойно противостоят вражеским воздушным атакам. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ликвидирована 1 тыс. 541 крылатая ракета противника.

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