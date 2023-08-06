В течение суток произошли десятки боев, отметили в Генштабе.

В Украине российские захватчики на ряде направлений за прошедшие сутки пытались двигаться вперед, было более 30 боев. Противник не добился успехов.

Наши защитники отразили атаки врага возле Синьковки и Ольшаной Харьковской области (Купянское направление), сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в воскресенье утром, 6 августа, в своей сводке.

Кроме того, противники тщетно пытались двигаться вперед в районе Белогоровки Луганской области (Лиманское направление). Захватчики также попытались восстановить утраченное положение возле Старомайорского Донецкой области (Шахтерское направление) и не имели успехов. Оккупанты также тщетно пытались наступать под прикрытием авиации в районе Работиного Запорожской области (Запорожское направление).

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На Марьинском направлении украинские воины сдерживают наступление оккупантов возле Марьинки, а на Бахмутском - в районе Курдюмовки. "На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, контрнаступление ВСУ 2023 продолжается на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Наши воины, в том числе закрепляются на тех рубежах, на которые смогли выйти.

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Вечером 5 августа Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины за день на ряде направлений не допустили продвижения российских оккупантов, произошло 30 боев. В частности, противники атаковали наших бойцов на Купянском направлении.

Стоит отметить, что на востоке Украинского государства враги уже длительное время пытаются чего-то добиться, но тщетно. РФ понесла огромные потери. Общие потери врага на 5 августа 2023 года уже составляют примерно 249 110 захватчиков.

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