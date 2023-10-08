Противник выбрал довольно-таки неприглядное для наступательных действий направление, отметил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему российские оккупанты пытаются наступать на самом неудобном с точки зрения геологии Купянском направлении.

Противник выбрал для попыток наступательных действий именно Купянское направление, поскольку ему удобно доставлять туда боеприпасы, рассказал эксперт в эфире УНИАН. "Чем ближе вести снаряды, тем больше их можно привести, и больше их можно использовать. Именно этот метод россияне используют для поддержания наступательных действий как раз на Купянском направлении. Там же несколько десятков километров, и Россия…", - отметил он.

По словам Свитана, поэтому захватчики и выбрали это направление - самое неудобное с точки зрения геологии.

"То есть подстилающая поверхность - там очень много рек…, очень много озер, леса такие некоторые есть, вплоть до топи… Довольно-таки неприглядное для наступательных действий направление. Но… они его выбрали, чтобы давить на наши войска, чтобы мы туда использовали достаточное количество резервов, которые нужны на другом участке фронта…", - заявил эксперт.

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Генштаб Вооруженных сил Украины утром 8 октября сообщил, что россияне пытались атаковать наших воинов на ряде направлений и потерпели провалов. В частности, враги 13 раз зря атаковали украинских бойцов на Купянском направлении - отражено 13 атак.

Противники на нашей земле несут огромные потери. Общие потери врага на 8 октября составляют приблизительно 282 тыс. 280 оккупантов. Кроме того, РФ потеряла, в частности, 9 123 боевых бронированных машин.

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