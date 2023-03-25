Враг использовал минометы, гранатометы, артиллерию.

В течение дня российские оккупанты обстреляли шесть громад Сумской области.

Отмечается, что в течение дня россияне совершили обстрелы территории шести громад Сумщины: Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Белопольской, Новослободской, Середина-Будской.

"Зноб-Новгородская громада: россияне били из минометов - 10 прилетов. Эсманская громада: осуществлен минометный обстрел - 4 прилета. Краснопольская громада: 7 мин враг сбросил на территорию громады. Белопольская: осуществлен гранатометный обстрел из АГС (29 выстрелов) и артиллерийский обстрел из САУ (5 прилетов). Новослободская громада: был минометный обстрел - 2 прилета. Середина-Будская громада: по окраине г. Середина-Буда зафиксирован минометный обстрел - 2 прилета", - говорится в сообщении.

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В ОВА отметили, что в результате обстрелов обошлось без потерь и разрушений.

Ситуация в Сумской области во время войны с Россией - сейчас это надо знать

Россияне постоянно обстреливают территорию Сумской области из различного вооружения, в том числе из самоходных артиллерийских установок и минометов. Враги также атаковали регион с неба.

В частности, 24 марта стало известно, что российские истребители Су-35 в ночь на 24 марта выпустили по региону 11 управляемых авиабомб и одну ракету Х-31П, погибли два человека, а 10 - ранены.

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