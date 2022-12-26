Враги в Северодонецке пытаются создавать картинку, что вроде бы все хорошо, отметили в городской военно-гражданской администрации.

Россияне вывозят с предприятия "Азот" в Северодонецке самое ценное, похищают из квартир горожан вещи.

Об этом сообщил председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк, информируя о ситуации в городе по состоянию на 26 декабря.

Он отметил, что Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед в Луганской области.

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"Оккупанты в городе пытаются держать картинку, что вроде бы там все хорошо - однако очень спешат освоить бюджетные средства перед концом года. Коллаборанты вскрывают квартиры и под предлогом замены радиаторов и окон забирают имущество северодончан. Россияне режут "Азот" и вывозят оттуда самое ценное", - написал Стрюк.

Ситуация в Луганской области сегодня - что надо знать

Враг захватил ряд населенных пунктов Луганской области. В частности, 25 июня стало известно, что Северодонецк полностью находится под контролем россиян.

Украинские воины дают достойный отпор противнику. По официальным данным, в регионе уже деокуповано 12 населенных пунктов.

Справка УНИАН. Северодонецкое объединение "Азот" - третий по размеру в Украине производитель аммиака и одно из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности.

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