Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

В четверг, 12 октября, в Николаевской области произошел взрыв. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

В 12: 35 местное издание "Преступности.НЕТ" сообщило, что в городе услышали взрыв. В то же время в области была объявлена тревога. "Друзья, всю официальную информацию предоставим! Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", - написал городской голова.

Уже впоследствии Сенкевич уточнил, что взрыв произошел за пределами Николаева. Он отметил, что позже областная военная администрация предоставит дополнительную информацию.

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В то время Воздушные Силы Вооруженных сил Украины в официальном Telegram-канале предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Война в Украине: последние атаки РФ

Напомним, что этой ночью российские захватнические войска в очередной раз атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами.

В Воздушных силах утром сообщили, что всего оккупанты выпустили 33 ударных дрона типа "Shahed-136/131", украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 28 из них, военные отработали в шести областях.

В Силах обороны юга отметили, что под атакой оказалась припортовая инфраструктура Подунавья. Оккупанты повредили складские здания и частные дома, произошли пожары. Известно о пострадавшей мирной женщине.

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