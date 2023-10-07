По предварительной информации, были прилеты за пределами областного центра.

Сегодня, 7 октября, в Николаеве раздалось не менее четырех сильных взрывов.

Как сообщает корреспондент УНИАН с места событий, взрывы звучали практически сразу после начала воздушных тревог. По предварительной информации, был прилет за пределами областного центра.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким подтвердил информацию о прилетах, заявив, что "повторный приход там же". При этом, он уточнил, что соответствующие службы уже выехали на место.

Видео дня

В местных пабликах пишут о сбитии БПЛА.

Местный ТГ-канал "Николаевский ванек" сообщает о том, что враг использовал баллистику.

Также есть информация о том, что во время одной из тревог враг использовал ракеты типа Х-35У.

Мэр города Александр Сенкевич опубликовал сообщение, в котором призвал жителей не снимать видео и оставаться в безопасных местах.

"Всю официальную информацию предоставлю позже", — заявил Сенкевич.

Информации о возможных пострадавших, а также о разрушениях на данный момент нет.

Удар по Николаеву

28 сентяря 2023 года Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Во время атаки произошло попадание в объект инфраструктуры на окраинах города.

29 сентября 2023 года РФ нанесла ракетный удар по Николаеву. Противник попал в объект инфраструктуры, который находится на окраине города.

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