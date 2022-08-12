Как отметил Иван Федоров, теперь коллаборант не сможет сидеть на стуле, потому что соответствующая часть его тела взорвана буквально.

В результате утреннего взрыва в Мелитополе раненено колабранта, одного из руководителей избирательного штаба "Единой России" Олега Шостака.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Взрывное предупреждение от Мелитопольского подполья-охота на коллаборантов, которые готовятся к псевдореферендуму, начата. Сегодня: у коллаборантов подгорает "заднее место". В прямом смысле. "По заслугам" получил один из руководителей избирательного штаба "Единой России" - руководитель пропагандистского отдела работы со СМИ Олег Шостак. Близкий соратник Евгения Балицкого, который в течение долгого времени был марионеткой его частного местного телеканала "МТВ-Плюс". Систематически транслируя в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы пылкую любовь мелитопольцев к "расєї". Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно - его часть тела для сидения буквально взорвана", - написал Федоров.

Он добавил, что также на этой неделе взорвали Главный штаб "Единой России" по пр. Б. Хмельницкого в Мелитополе.

"Логово рашистов в самом центре города с круглосуточной охраной! Именно там орки формировали фальшивые списки и осуществляли подкуп избирателей. Итог: напуганные оккупанты поняли, что даже вооруженным до зубов безопасного места на украинской земле им не найти", - отметил Федоров.

Кроме того, по его словам, на прошлой неделе сожгли дом коллаборантки - сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков Мелитопольского района, которая всеми способами активно готовилась к "голосованию". Также подрезали ножом двух приспешников оккупационной "власти", которые наперегонки бегали по селам с непонятными"списками".

"Итог: минус все жители нескольких населенных пунктов, которые в дальнейшем наотрез отказываются помогать оккупантам", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что охота на организаторов референдума продолжается и поблагодарил сотни мелитопольцев, которые ежедневно информируют об активистах оккупантов и членах избиркомов на анонимный электронный ящик zradnyk@mlt.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Федоров сообщил о громком взрыве в оккупированном городе около 9 утра. По его информации, в одном из дворов улицы Гоголя, по предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство.

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