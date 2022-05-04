В России мариупольцам предлагают только низкооплачиваемый труд, отметил советник мэра Мариуполя.

Оккупанты отправили 300 жителей Мариуполя Донецкой области в российский город Владивосток, а потом расселили в отдаленном микрорайоне города Находка (Приморский край РФ).

Украинцев вывезли в "задницу мира", поселили в здания, которые напоминают что-то среднее между общежитием и гостиницей, не обеспечивают вещами и не выдают денег, поэтому у них нет средств на то, чтобы выйти на связь, поделился в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, у людей нет документов, их оформляют. Советник городского головы добавил, что наших земляков кормят трижды в день, но "о качестве речь не идет".

"...Насчет работы - исключительно из предложенного. Низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Формально россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса "укрытие от войны", но доверия этому нет", - отметил Андрющенко.

Советник главы города подчеркнул, что украинцев из теплого места привезли туда, где летом температура едва превышает +20 градусов.

"...Фактически, наших людей из теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. километров в задницу мира, где самый теплый месяц август с температурой +21, ради чего?"- спросил он.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Херсон, Львов, Николаев, Одессу и Мариуполь.

Противнику удалось блокировать Мариуполь, враг бомбил город, в том числе завод "Азовсталь", в укрытии которого спасались сотни человек. Оккупанты не позволяли вывезти людей на подконтрольную Киеву территорию. Некоторых жителей отправили на российскую территорию.

Позже из "Азовстали" в Запорожье удалось эвакуировать более 150 гражданских.

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