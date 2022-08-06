В порту железнодорожный путь освобождают от поврежденных вагонов, в частности для быстрого передвижения поездов из порта в Волноваху.

Российские оккупанты в Мариуполе пытаются организовать работу порта для своих военно-логистических нужд.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Продолжается попытка запуска порта для военно-логистических нужд. Вчера начали вычищать и освобождать железнодорожные пути от поврежденных вагонов", - отметил он.

Советник мэра объяснил, что колея необходима для быстрого передвижения поездов из порта до Волновахи, а также для устойчивого сообщения ремонтной базы на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича с портом.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины проинформировали, что российские захватчики пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе, но не в состоянии обеспечить поставки электроэнергии для работы порта.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе, чтобы устроить там показательный судебный процесс над украинскими военнопленными.

Напомним, что по данным украинской разведки, захватчики создали "план развития Мариуполя", отдельный раздел которого посвящен металлургическому комбинату "Азовсталь".

Вас также могут заинтересовать новости: