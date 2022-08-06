Российские оккупанты в Мариуполе пытаются организовать работу порта для своих военно-логистических нужд.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Продолжается попытка запуска порта для военно-логистических нужд. Вчера начали вычищать и освобождать железнодорожные пути от поврежденных вагонов", - отметил он.
Советник мэра объяснил, что колея необходима для быстрого передвижения поездов из порта до Волновахи, а также для устойчивого сообщения ремонтной базы на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича с портом.
Как сообщал УНИАН, 20 июля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины проинформировали, что российские захватчики пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе, но не в состоянии обеспечить поставки электроэнергии для работы порта.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе, чтобы устроить там показательный судебный процесс над украинскими военнопленными.
Напомним, что по данным украинской разведки, захватчики создали "план развития Мариуполя", отдельный раздел которого посвящен металлургическому комбинату "Азовсталь".