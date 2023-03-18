Противники хотят, чтобы в "учениях" участвовали все мужчины призывного возраста, проживающие в ряде оккупированных населенных пунктов и имеющие паспорта РФ или псевдодокументы самопровозглашенной "ЛНР".

Российские оккупанты в Луганской области объявили о начале масштабных "военных учений" с привлечением всех мужчин призывного возраста.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. В Генштабе отмечают, что таким образом оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в ряде населенных пунктов.

"Местная так называемая "власть" на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области заявила о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, которые имеют паспорта с надписями "ЛНР" и "Российская Федерация", - говорится в сообщении.

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Утром 18 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты за прошедшие сутки на Лиманском направлении пытались прорвать оборону защитников нашего государства, но их атаки были безуспешны.

Стоит отметить, что РФ на Донбассе несет огромные потери. Потери россиян в Украине уже составляют около 164 тыс. 200 захватчиков. Кроме того, на украинской земле враг потерял, в частности, 6 тыс. 830 боевых бронированных машин.

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