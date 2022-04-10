Противник снова пытался незаметно подкрасться к позициям защитников Украины, поделились в МВД.

На Луганщине пограничники отразили вражескую атаку и взяли пленного.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Это уже была четвертая попытка наступления рашистов...", - рассказал офицер с позывным Рой, который занимается организацией обороны этой позиции.

На этот раз оккупанты снова попытались незаметно подойти к позициям украинских бойцов.

"Пограничники щедро угостили орков свинцом. От выстрелов те крысы начали разбегаться, еще больше натыкаясь на пули защитников Украины. Несколько захватчиков остались задабривать украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался", - добавили в МВД.

Пленный, уроженец Стаханова, признался, что с 2019 года служит артиллеристом. Правоохранители будут выяснять, причастен ли он к обстрелам мирных украинцев.

Напомним, войска России 24 февраля рано утром ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, атаковал мирные города Луганской области - Северодонецк и Рубежное.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщала, что 9 апреля противник совершил три атаки, и украинские военнослужащие уничтожили три танка, вертолет и самолет оккупантов.

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