"Новая орда" является пушечным мясом, отметил глава Луганской ОВА.

Среди российских оккупантов на Луганщине уже есть первые мобилизованные, которые имеют определенный военный опыт.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Мобилизованные есть, и как раз те первые партии, они ... наиболее опасны. Вся эта новая орда, сколько бы их не было - 500 тысяч, 700 тысяч, миллион наберут - это все пушечное мясо, потому что это не слаженные будут войска между собой, они не разбираются в военном деле, и они будут увеличивать количество погибших россиян. И та цифра в 60 тысяч (погибших россиян - УНИАН), она будет стремительно расти", - сказал Гайдай.

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Он отметил, что среди мобилизованных, которых набирали по всем регионам РФ, выделяют тех, которые имеют хотя бы какое-то представление о военном деле, их отправляют в первую очередь.

"В Луганской области уже есть мобилизованные, более того, мы знаем, где они проходят подготовку перед тем, как пойти на фронт, и даже такая площадка есть в Северодонецке", - добавил Гайдай.

Глава ОВА также сообщил, что владеет информацией о военных преступлениях, которые происходили в области.

"К сожалению, мы уже имеем определенную информацию о военных преступлениях, которые происходили в области. И я очень надеюсь, что все же отношение к луганчанам чуть менее зверское, потому что это же для них якобы "ЛНР". Но, учитывая то, что мы еще не зашли на территорию многих громад, но уже у нас есть информация о зверствах, то, увы, мы так же будем фиксировать очень-очень страшные вещи", - сказал Гайдай.

Мобилизация в РФ и ситуация на Луганщине - важные новости

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации российских военных, которые находятся в запасе. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. В росСМИ появилась информация, что мобилазировать хотят более миллиона человек.

5 октября Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По его словам, уже несколько населенных пунктов региона освобождены от захватчиков. В частности, 6 октября Гайдай сообщил, что украинские военные освободили от российских оккупантов село Грековка.

Также, по словам главы ОВА, российские захватчики начали мобилизацию населения в оккупированных Старобельске и Кременной.

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