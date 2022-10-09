Среди российских оккупантов на Луганщине уже есть первые мобилизованные, которые имеют определенный военный опыт.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.
"Мобилизованные есть, и как раз те первые партии, они ... наиболее опасны. Вся эта новая орда, сколько бы их не было - 500 тысяч, 700 тысяч, миллион наберут - это все пушечное мясо, потому что это не слаженные будут войска между собой, они не разбираются в военном деле, и они будут увеличивать количество погибших россиян. И та цифра в 60 тысяч (погибших россиян - УНИАН), она будет стремительно расти", - сказал Гайдай.
Он отметил, что среди мобилизованных, которых набирали по всем регионам РФ, выделяют тех, которые имеют хотя бы какое-то представление о военном деле, их отправляют в первую очередь.
"В Луганской области уже есть мобилизованные, более того, мы знаем, где они проходят подготовку перед тем, как пойти на фронт, и даже такая площадка есть в Северодонецке", - добавил Гайдай.
Глава ОВА также сообщил, что владеет информацией о военных преступлениях, которые происходили в области.
"К сожалению, мы уже имеем определенную информацию о военных преступлениях, которые происходили в области. И я очень надеюсь, что все же отношение к луганчанам чуть менее зверское, потому что это же для них якобы "ЛНР". Но, учитывая то, что мы еще не зашли на территорию многих громад, но уже у нас есть информация о зверствах, то, увы, мы так же будем фиксировать очень-очень страшные вещи", - сказал Гайдай.
Мобилизация в РФ и ситуация на Луганщине - важные новости
21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации российских военных, которые находятся в запасе. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. В росСМИ появилась информация, что мобилазировать хотят более миллиона человек.
5 октября Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.
По его словам, уже несколько населенных пунктов региона освобождены от захватчиков. В частности, 6 октября Гайдай сообщил, что украинские военные освободили от российских оккупантов село Грековка.
Также, по словам главы ОВА, российские захватчики начали мобилизацию населения в оккупированных Старобельске и Кременной.