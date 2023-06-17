Сейчас ВСУ ищут слабые места в обороне противника.

ВСУ еще не начали основную фазу контрнаступления, однако Украина уже на пути к освобождению временно оккупированного полуострова Крым.

"Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины. Поэтому начало контрнаступления - это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась", - заявил генерал и экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес в эфире "Эспрессо".

По словам генерала, силы обороны Украины давят на оборону захватчиков, ищут слабые места, сбивают врага с толку относительно того, где будет продолжаться основное наступление. Он добавил, что в ходе боевых действий будут определенные потери.

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"Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил", - отметил Ходжес.

Деоккупация Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

Министр обороны Британии Бен Уоллес верит в то, что Вооруженные Силы Украины вполне способны освободить захваченный Россией Крым до конца года.

В ГУР Украины убеждены, во время освобождение полуострова от российских оккупантов пророссийский контингент сразу же уедет.

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