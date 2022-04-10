Офис генрокурора открыл 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности.

По состоянию на сегодняшний день правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате действий российских оккупантов.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Sky News.

"По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1222 жителей, которые погибли во время российской оккупации Киевской области. Это только на Киевщине", - сказала она.

Венедиктова сообщила, что Офис генрокурора открыл 56 уголовных производств по статьям военных преступлений и преступлений против человечности.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире информационного телемарафона сообщила, что зафиксированные факты изнасилования пожилой женщины и детей во время оккупации российскими военными Бородянки.

9 апреля в МВД сообщили, что потребуется минимум 2 недели, чтобы посчитать количество жертв только в Бучанском районе. Также людей попросили подождать и не возвращаться в деокупованные районы, так как спасатели до сих пор там находят взрывчатку.

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