На Вышгородском направлении защитники Украины не допустили продвижение оккупантов в сторону Киева, отметил глава Киевской городской военной администрации.

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жернов отмечает, что ситуация вокруг Киева сложная, но контролируемая.

Об этом говорится в размещенном на официальном портале Киева недельном сводке от главы ГВА.

"Ситуация вокруг Киева сложная, но контролируемая. В течение недели мы не только удерживали и укрепляли свои рубежи, но и смогли на отдельных направлениях отбить противника с ранее занятых им позиций", - отметил Жернов.

В частности, добавил он, на Житомирском направлении украинские военнослужащие продолжают контрнаступательные действия.

"Выбили врага из города Ирпень. Город Макаров продолжают контролировать наши Вооруженные силы", - отметил глава военной администрации.

На Вышгородском направлении ВСУ не допустили продвижения оккупантов в сторону Киева и устойчиво удерживают определенные рубежи.

"Продвижение российских войск в направлении Броваров успеха не дало. Оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить", - отметил Жернов.

Он также добавил, что за неделю в Киеве было обезврежено 166 взрывоопасных предметов. МЧС обследовало и очистило 7,74 га территорий в Киеве.

Напомним, 24 февраля войска России рано утром ворвались на территорию Украины.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев и населенные пункты, которые располагаются рядом. Бои шли на Житомирской трассе, в Ирпене, в Гостомеле и в Буче.

28 марта стало известно, что Ирпень освободили от оккупантов, и проходила зачистка от врага.

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