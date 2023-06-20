Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Для атаки по Киеву российские оккупанты применили БпЛА, по предварительной информации - барражирующие боеприпасы Shahed.

Об этом сообщили в КМВА. "Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней", - сообщили там.

В КМВА отметили, что по привычной для массированных нападений БПЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами из разных направлений. Воздушная тревога длилась более трех часов.

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"Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей. Благодарим защитников нашего неба за отличную работу", - сообщили в КМВА.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Ночная атака оккупантов

В ночь на 20 июня в ряде областей звучала воздушная тревога, украинцев предупреждали о ракетной опасности. Под утро в Киеве работала противовоздушная оборона, а во Львове были слышны взрывы.

Также оккупанты атаковали Запорожскую область. Целями атаки стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха. А во Львове оккупанты попали в объект инфраструктуры.

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