Российские захватчики не оставляют попыток уничтожить украинскую инфраструктуру.
Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, во время утренней атаки по Киевщине оккупанты пытались попасть в объекты критической инфраструктуры.
"С самого утра область атаковали вражеские беспилотники. Страна-террорист снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы. В регионе прилетов нет. Это последствия успешной работы ПВО", - подчеркнул он.
По словам главы ОВА, сейчас службы приступили к выявлению мест падения сбитых "Шахедов".
"Есть один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших", – сообщил он.
Утренняя атака дронами по Киеву и области
Около 6:00 в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой – была объявлена воздушная тревога. На Киевщине она длилась дольше всего – более 3 часов. Область подверглась ударам 13-ю дронами-камикадзе иранского производства, которые россияне испрользуют в войне против Украины.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, все 13 выпущенных беспилотников удалось ликвидировать.
Известно, что в Вишневом Киевской области во время атаки был поврежден жилой дом и автомобиль.
Также разрушениям подверглись жилые дома и админздание в Шевченковском районе столицы.