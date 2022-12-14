В регионе прилетов нет, но есть поврежденный дом.

Российские захватчики не оставляют попыток уничтожить украинскую инфраструктуру.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, во время утренней атаки по Киевщине оккупанты пытались попасть в объекты критической инфраструктуры.

"С самого утра область атаковали вражеские беспилотники. Страна-террорист снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы. В регионе прилетов нет. Это последствия успешной работы ПВО", - подчеркнул он.

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По словам главы ОВА, сейчас службы приступили к выявлению мест падения сбитых "Шахедов".

"Есть один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших", – сообщил он.

Утренняя атака дронами по Киеву и области

Около 6:00 в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой – была объявлена воздушная тревога. На Киевщине она длилась дольше всего – более 3 часов. Область подверглась ударам 13-ю дронами-камикадзе иранского производства, которые россияне испрользуют в войне против Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все 13 выпущенных беспилотников удалось ликвидировать.

Известно, что в Вишневом Киевской области во время атаки был поврежден жилой дом и автомобиль.

Также разрушениям подверглись жилые дома и админздание в Шевченковском районе столицы.

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