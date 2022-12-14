В Киевской ОВА рассказали, куда целились россияне во время утренней атаки / фото ОПУ

Российские захватчики не оставляют попыток уничтожить украинскую инфраструктуру.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, во время утренней атаки по Киевщине оккупанты пытались попасть в объекты критической инфраструктуры.

"С самого утра область атаковали вражеские беспилотники. Страна-террорист снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы. В регионе прилетов нет. Это последствия успешной работы ПВО", - подчеркнул он.

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По словам главы ОВА, сейчас службы приступили к выявлению мест падения сбитых "Шахедов".

"Есть один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших", – сообщил он.

Утренняя атака дронами по Киеву и области 

Около 6:00 в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой – была объявлена воздушная тревога. На Киевщине она длилась дольше всего – более 3 часов. Область подверглась ударам 13-ю дронами-камикадзе иранского производства, которые россияне испрользуют в войне против Украины. 

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все 13 выпущенных беспилотников удалось ликвидировать. 

Известно, что в Вишневом Киевской области во время атаки был поврежден жилой дом и автомобиль.

Также разрушениям подверглись жилые дома и админздание в Шевченковском районе столицы. 

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