Страна-террорист поднимает ставки, продолжает пугать возможной ядерной катастрофой, отметил руководитель Офиса президента.

Ответ на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС должен быть силовым.

Об этом во вторник, 6 июня, написал в Telegram руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он призвал партнеров и союзников Украины к решимости.

"Сегодня мир также должен понять - это попытка террористами поднять ставки и напугать всех возможной ядерной катастрофой. Ответ на запугивание должен быть силовым. Поскольку только силой возможно остановить это зло. Наша позиция вместе с союзниками должна быть решительной", - отметил Ермак.

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Он в очередной раз подчеркнул, что России не место в Совбезе ООН и в ООН в целом.

Подрыв Каховской дамбы - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, оккупанты ночью взорвали Каховскую ГЭС, сейчас в Херсонской области начата эвакуация населения из опасных районов, для которых есть риск затопления. В Каховском водохранилище стремительно падает уровень воды.

Специалисты "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, около 12.00 вода достигнет критического уровня.

По факту подрыва оккупантами Каховской ГЭС начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ОП уже заявили, что подрыв Каховской ГЭС россиянами - это, в частности, удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет подорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в том числе в Африке.

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