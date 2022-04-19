Дом родителей певицы разрушили оккупанты.

Украинская певица Оля Цибульская показала фотографии дома, в котором жили ее родители, после прихода российских оккупантов.

Известно, что оккупанты беспощадно уничтожали Ирпень. В результате обстрелов пострадали многие жилые дома, а людей хоронили прямо во дворах. Захватчиков не останавливало ничего, они только и делали, что разрушали жизни украинцев.

Так, от оккупантов пострадал и родительский дом Оли Цибульской. Она показала ужасные кадры, на которых видно, что от дома не осталось буквально ничего. Там полная разруха.

"Я смотрела эти фото, видео и плакала. Рыдала, потому что родители могли быть там. Те дни, когда не было связи под оккупацией и отсутствие понимания живы ли - самые страшные. Нам удалось их вывезти", - написала Оля.

Также певица отметила, что главное то, что ее родители живы, а дом обязательно отстроится.

"Верю, что зло будет наказано. Фашистские гниды получат по заслугам. А крыша над головой будет отстроена государством. Украиной, в которую я верила, верю и буду верить", - добавила Цибульская.

Напомним, Цибульская назвала фейком информацию о том, что она выступает для россиян.

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