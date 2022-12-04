На захваченной части Херсонской области пенсионерам перестали доставлять выплаты, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты ограничивают права и свободы мирных граждан на временно оккупированной территории Херсонской области.

Враги под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок, об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также в Генштабе сообщили, что во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам, а в почтовых отделениях людей вынуждают оформлять российское гражданство.

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"В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - важнейшие новости

9 ноября в России заявили, что отступают с правобережной части Херсонской области на левобережную, поскольку имеют серьезные проблемы со снабжением. 11 числа в Херсон зашли защитники Украины. Противник обстреливает освобожденную часть Херсонской области, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что 10-20 километров вглубь левобережья - это некомфортная зона для противников, поскольку на нее влияет наша артиллерия. Эксперт отмечал, что враг покидает некомфортную территорию, но речь не идет об отступлении.

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