Враги проводят "национализацию" в одном из населенных пунктов, отметили в Генштабе.

На захваченной части Херсонской области российские оккупанты начали так называемую "национализацию" предприятий.

"Национализация" началась в поселке городского типа Нижние Серогозы, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке.

"По имеющейся информации, в населенном пункте... так называемая прокуратура оккупационной власти с 9 января текущего года начала работу по так называемой "национализации" местных предприятий", - отметили в Генштабе.

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Ранее стало известно, что в поселке Нижние Серогозы буряты выгоняют людей из домов и квартир и сами в них заселяются.

По данным Генштаба, в Каховке захватчики запретили использовать гривни и угрожали предпринимателям, что в случае нарушения запрета будут изъяты не только наличные, но и товары.

Стоит отметить, что российские оккупанты захватили часть правобережья и левобережья Херсонской области после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля. В начале ноября враг отступил с правобережья, и был освобожден Херсон.

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