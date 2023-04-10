Российские оккупанты сбросили на лодку с беспилотника разрывную гранату.

Российские захватчики продолжают терроризировать гражданское население Херсонской области. В понедельник, 10 апреля 2023 года, оккупанты атаковали лодку с двумя мирными жителями.

"В одном из населенных пунктов Бериславской общины 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив", – сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Лодка сразу же была атакована россиянами. С беспилотника на нее сбросили разрывную гранату.

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"Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы нашими военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь", – отметил Прокудин.

Ситуация на Херсонщине

Российские оккупационные войска начали атаковать Херсонщину управляемыми авиационными бомбами. Так, 9 апреля 8 вражеских самолетов Су-35 атаковали Бериславский район области ракетами и авиабомбами.

В результате другой вражеской атаки авиабомбами, которая произошла 6 апреля, были ранены семь жителей Херсонщины. Россияне ударили по Бериславу, Новобериславу и по Казацкому.

В то же время на временно оккупированной части Херсонской области захватчики закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым. Такие действия врага заметили в Новой Каховке.

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