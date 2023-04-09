Уничтожено пять складских зданий, оборудование для транспортировки зерна на элеваторе, изуродованы несколько домов.

Шесть истребителей Су-35 российских захватнических войск вечером 8 апреля атаковали Бериславский район Херсонской области управляемыми авиационными бомбами и противорадиолокационными ракетами Х-31.

В результате авиаудара уничтожены пять складских зданий, ленточная галерея для транспортировки зерна на местном элеваторе, изуродованы несколько домов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Общее количество обстрелов за сутки российские захватчики увеличили до 75, но их приоритетными целями остаются жилые кварталы, социальные объекты, места скопления гражданского населения. Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, оккупанты совершают обстрелы больниц, учебных заведений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - обстрелы Херсонщины

Российские военные преступники регулярно обстреливают территорию Херсонской области различными видами вооружения. Например, 3 апреля оккупанты нанесли удары четырьмя авиабомбами по предприятию в Бериславе.

6 апреля Россия в очередной раз ударила по Херсонщине управляемыми авиабомбами, в результате атаки ранены семь человек. Три удара вражеской авиации было зафиксировано по Бериславу, два - по Новобериславу и один - по Казацкому.

Ранее в этот же день российские войска нанесли удар по селу Змиевка Бериславской общины. Террористы-россияне сбросили взрывчатку с беспилотника, ранив четырех мирных жителей.

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