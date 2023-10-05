Данные о травмированных и раненых уточняются.

Российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Среди них коммунальщик, который обрезал деревья", - сообщил он.

Кроме этого, как детализировали в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, 5 октября около 09:30 вооруженными силами РФ осуществлен артиллерийский обстрел центра Херсона.

"Под прицельный огонь попали жилые дома, а также нежилые помещения. В результате вражеского обстрела погибли двое гражданских людей - мужчина и женщина, которые находились на улице. Данные о травмированных и раненых уточняются", - говорится в сообщении.

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Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры для документирования преступления, совершенного представителями вооруженных сил государства-агрессора.

Как уточнил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в результате утреннего обстрела жилых кварталов Херсона погибли мужчина и женщина в возрасте примерно 50-55 лет.

Ситуация в Херсонской области

За сутки противник совершил 78 обстрелов, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА, два из них - ракетные. По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения в Херсоне. Из - за российской агрессии два человека получили ранения", - добавил он.

Кроме того, около 03:00 армия РФ ударила из авиации по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

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