В оккупированном Херсоне неизвестные предлагают платить биткоинами за фото сожженной российской техники или захватчиков, которые сейчас находятся в городе.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Херсон - город несокрушимых людей. Каждый день они срывают российские флаги, распространяют нашу национальную символику и расклеивают проукраинские плакаты. Местные жители отказываются сотрудничать с оккупантами, отказываются от рублей и даже слышать не хотят о каком-то псевдореферендуме", - отметил министр.
Он добавил, что россиян это раздражает и очень пугает, поэтому они пытаются насильно оторвать южные области с помощью своей пропаганды.
"Однако все это временно. Херсон обязательно освободят от оккупантов, как и другие города нашей смелой страны", - подчеркнул Федоров.
На одном из опубликованных плакатов, которые развешивают в оккупированном городе, неизвестные предлагают платить биткоинами за убитых захватчиков. Палить оккупантов предлагают любыми удобными способами.
Напомним, ЕС не признает раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях.