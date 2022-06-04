Россияне пытаются насильно оторвать южные области с помощью своей пропаганды.

В оккупированном Херсоне неизвестные предлагают платить биткоинами за фото сожженной российской техники или захватчиков, которые сейчас находятся в городе.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Херсон - город несокрушимых людей. Каждый день они срывают российские флаги, распространяют нашу национальную символику и расклеивают проукраинские плакаты. Местные жители отказываются сотрудничать с оккупантами, отказываются от рублей и даже слышать не хотят о каком-то псевдореферендуме", - отметил министр.

Он добавил, что россиян это раздражает и очень пугает, поэтому они пытаются насильно оторвать южные области с помощью своей пропаганды.

"Однако все это временно. Херсон обязательно освободят от оккупантов, как и другие города нашей смелой страны", - подчеркнул Федоров.

На одном из опубликованных плакатов, которые развешивают в оккупированном городе, неизвестные предлагают платить биткоинами за убитых захватчиков. Палить оккупантов предлагают любыми удобными способами.

Напомним, ЕС не признает раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях.

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