Защитники Украины провели успешные операции, поделился председатель Харьковской областной госадминистрации.

В Харьковской области вооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили несколько населенных пунктов - Лебяжье, Базалиевка и часть Кутузовки.

Защитники Украины также продвинулись дальше на восток в районе села Малая Рогань, сообщил в своем канале в Telegram председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра", - отметил чиновник.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля ранним утром.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Харькова.

В Харькове днем 17 апреля враг обстрелял Шевченковский и Киевский районы, повреждены объекты инфраструктуры, институты и жилые дома, погибли пять человек, а 13 - пострадали.

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