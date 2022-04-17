В результате вражеского обстрела, в частности, повреждены институты, сообщили в Офисе генпрокурора.

В Харькове в воскресенье днем, 17 апреля, оккупанты совершили смертоносный обстрел Шевченковского и Киевского районов.

Вражеская атака совершена около 13:25, повреждены объекты инфраструктуры, институты и ряд жилых домов, сообщил Офис генпрокурора в своем Telegram-канале.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством - ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

Досудебное расследование проводят следователи Управления Службы безопасности Украины в регионе.

Ранее сообщалось, что 17 апреля днем противник обстрелял центральную часть Харькова, погибли пять человек, а 13 - получили ранения. Журналисты выяснили, что враг открывал огонь по областному центру из реактивных систем залпового огня.

Вас также могут заинтересовать новости: