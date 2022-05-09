Тела погибших нашли 8 мая во время разминирования, отметили в полиции.

В освобожденном от оккупантов селе Циркуны Харьковской области две женщины подорвались на растяжке, которую оставили оккупанты.

Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления областной полиции Сергей Болвинов.

Он напомнил, что в течение последних дней вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов Харьковской области.

"У многих жителей этих пунктов возникает понятное желание вернуться домой. В настоящее время это крайне опасно! Во-первых: из-за продолжения боевых действий и близкого нахождения к линии фронта, во-вторых: из-за огромного количества неразорванных снарядов и заминированных мест, которые оставила после себя убегающая захватническая армия-сволочь", - отметил Болвінов.

По его словам, 8 мая во время проведения разминирования под мостом в с. Циркуны были обнаружены тела двух гражданских женщин, которые подорвались на растяжке.

Правоохранитель призвал людей пока не возвращаться в освобожденные населенные пункты.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом обстреливал гражданских в ряде населенных пунктов, в частности и на Харьковщине. Ряд населенных пунктов оказались под контролем врага. Защитники Украины вытесняли противника.

Оккупанты минировали украинскую землю. В ООН сообщали, что наша страна стала одной из самых заминированных в мире.

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