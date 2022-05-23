Противники в Харьковской области не смогли захватить село, поделился Генштаб нашей армии.

Украинские воины отразили вражеское наступление на село Долгенькое в Изюмском районе Харьковской области, оккупанты понесли потери и отступили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11-го армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов, враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Предпринял попытку наступательных действий в районе населенного пункта Долгенькое. Это наступление отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник, при поддержке артиллерии, вел боевые действия в районе Александрополья, но понес потери и отступил.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на Донбассе защитники нашей страны отразили 11 вражеских атак, и противник потерял много техники, в частности, шесть танков.

С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину (началось 24 февраля) по состоянию на 22 мая в украинском государстве уже ликвидировали около 29 тыс. 050 врагов и 1 285 вражеских танков.

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