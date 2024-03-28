СМИ пишут, что было слышно два взрыва.

Российские оккупационные войска в ночь на 28 марта выпустили по Украине "шахеды". В Харькове были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал жителей Харькова быть осторожными.

В СМИ пишут, что в городе прогремело два взрыва. Других подробностей пока нет.

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Отметим, что ранее в Воздушных силах предупреждали о фиксации дронов в районе Харькова. Тревогу в области объявили в 23:26 27 марта.

Обновлено 00:18: Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что на данный момент воздушном пространстве Харьковщины отсутствуют вражеские БПЛА. В то же время он отметил, что угроза остается, и призвал людей не покидать укрытия до отбоя.

Атаки РФ по Харьковской области: последние новости

27 марта российские оккупанты ударили по Харькову. Враг обстрелял Шевченковский район города. В результате атаки погиб гражданский мужчина.

Также известно о 19 пострадавших. Среди них есть дети в возрасте от 3 месяцев до 9 лет.

Около 21:20 россияне ударили по поселку Боровая Изюмского района области. В результате вражеского удара погиб 12-летний мальчик. В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения, которое применил враг, устанавливается.

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