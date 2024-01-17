Несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты вчера после 21:42 нанесли два удара по Харькову ракетами С-300 со стороны российского Белгорода.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что в Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещение 3-этажного частного медицинского учреждения, в результате чего оно частично разрушено, также уничтожены 14 автомобилей. Как отметил глава ОВА, осмотр мест прилетов еще осматривается.

"В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Из них троим - оказали помощь на месте", - уточнил Синегубов.

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По состоянию на сейчас в больнице находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие - в среднем и легком состояниях.

"Спасатели эвакуировали 30 человек. Ликвидация последствий российского террора продолжается", - добавил Синегубов.

Вечерний удар по Харькову

16 января российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков. В городе прогремели взрывы. Об обстреле сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал жителей города и области находиться в укрытиях. Взрывы в городе подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

В то же время начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник уточнил, что враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода. Предварительно, били из ЗРК С-300.

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