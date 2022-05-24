Власти Российской Федерации в ближайшее время способны направить на север от Харькова части 1-й танковой армии.
Российская сторона может усилить свою группировку войск, чтобы не позволить войскам Украины во время контрнаступления и в дальнейшем двигаться к границе с РФ, сообщил американский Институт изучения войны (ISW).
По его данным, скоро противник может достичь незначительных успехов в Луганской области - западнее Попасной.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину.
Сначала враг бомбил военные объекты, а затем обстреливал и мирные города. В частности, противник наносил ракетные удары по Харькову, бил по областному центру из артиллерии, были жертвы и пострадавшие.
Позже украинские войска отогнали оккупантов от города, и обстрелов стало меньше.
23 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что наши воины в Харьковской области освободили от врага 24 населенных пункта.
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