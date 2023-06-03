Враги разместили людей с проукраинскими настроениями в подвале в одном из оккупированных городов, отметили в Генштабе.

На временно оккупированной части Херсонской области российские оккупанты продолжают давить на украинцев и нарушать права людей.

В частности, в захваченном городе Геническ противники удерживают в плену сторонников Украины, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил нашей страны, опубликованной в субботу вечером, 3 июня.

"...в Геническе Херсонской области в подвалах здания бывшей налоговой инспекции принудительно содержатся граждане Украины с проукраинской позицией", - отметили в Генштабе.

Видео дня

Новости Херсонской области - сейчас это стоит знать

Прихвостни РФ в начале полномасштабного вторжения оккупировали ряд населенных пунктов Херсонской области, похищали людей, отправляли в обустроенные застенки и там над ними издевались.

Осенью 2022 года украинские воины совершили контрнаступательные действия, в результате которых, в частности, было освобождено правобережье Херсонской области. Оккупанты отступили на левобережную часть региона.

Вас также могут заинтересовать новости: