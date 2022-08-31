Из-за оккупантов два человека получили ранения.

За минувшие сутки российские военные убили четырех мирных жителей Донецкой области.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Клещеевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", - сообщил он.

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Кириленко также в очередной раз подчеркнул, что в настояще время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские оккупационные войска рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в Украину. Противники не раз обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности, в Донецкой области. Только в одном Мариуполе жертвами врагов стали десятки тысяч человек.

Правительство в конце июля создало Штаб по эвакуации жителей региона. Власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов области перед началом отопительного сезона.

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