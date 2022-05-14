На части Донбасса враг за сутки обстрелял много населенных пунктов / фото npu.gov.ua

За прошедшие сутки, 13 мая, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

В частности, враг ударил по таким населенным пунктам - Мариуполь, Авдеевка, Зализное, Лиман, Славянск, Святогорск, Северск, Угледар, Марьинка, Ильинка, Новолуганское, Яровая, Бахмутское, Богородичное.

На части Донбасса противник за сутки обстрелял много населенных пунктов / фото npu.gov.ua

Разрушениям подвергся 61 гражданский объект - жилые дома, промышленные и аграрные предприятия, железная дорога.

На части Донбасса противники за сутки обстреляли много населенных пунктов / фото npu.gov.ua

Согласно сообщению, оккупанты обстреливали мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Ураган".

На части Донбасса оккупанты за сутки обстреляли много населенных пунктов / фото npu.gov.ua

Отмечается, что военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности, Донецкой области. Врагу удалось заблокировать Мариуполь. По данным украинской стороны, в городе уже погибли более 20 тысяч человек.

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