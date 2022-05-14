Противник обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган".

За прошедшие сутки, 13 мая, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

В частности, враг ударил по таким населенным пунктам - Мариуполь, Авдеевка, Зализное, Лиман, Славянск, Святогорск, Северск, Угледар, Марьинка, Ильинка, Новолуганское, Яровая, Бахмутское, Богородичное.

Разрушениям подвергся 61 гражданский объект - жилые дома, промышленные и аграрные предприятия, железная дорога.

Согласно сообщению, оккупанты обстреливали мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Ураган".

Отмечается, что военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей, в частности, Донецкой области. Врагу удалось заблокировать Мариуполь. По данным украинской стороны, в городе уже погибли более 20 тысяч человек.

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