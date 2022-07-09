За сутки оккупанты убили пять мирных жителей Донецкой области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 8 июля россияне убили пятерых мирных жителей Донецкой области: четырех - в Северске и одного - в Семигорье. Еще восемь человек получили ранения", - сообщил он.
Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, войска Российской Федерации вторглись в Украину рано утром и атаковала нашу землю из различного вооружения. В частности, противник обстреливал населенные пункты Донецкой области. По сведениям украинской стороны, только в одном Мариуполе из-за оккупантов погибли более 20 тысяч человек.
8 июля стало известно, что под огонь противника попал Торецк, и в результате обстрела погибла семья из трех человек - девочка, ее мама и бабушка.
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