Захватчики обстреляли Великомихайловскую громаду. Люди не пострадали, поскольку большинство из них уже выехало.

В Днепропетровской области российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли десятки жилых домов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг обстрелял из "Градов" Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе", - заявил Резниченко.

Он отметил, что российские оккупанты попали по двум селам.

"Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду", - добавил глава ОВА.

По его информации, люди в результате обстрела не пострадали.

"Большинство местных жителей выехали с опасной территории", - заявил Резниченко.

Как сообщал УНИАН, 3 мая оккупанты ударили по Каменскому району Днепропетровщины, в результате чего ранение получил один человек. При этом ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. "Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не понятно. Движение поездов остановлено " - сообщил тогда Резниченко.

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