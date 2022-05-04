В Днепропетровской области российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли десятки жилых домов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Враг обстрелял из "Градов" Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе", - заявил Резниченко.
Он отметил, что российские оккупанты попали по двум селам.
"Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду", - добавил глава ОВА.
По его информации, люди в результате обстрела не пострадали.
"Большинство местных жителей выехали с опасной территории", - заявил Резниченко.
Как сообщал УНИАН, 3 мая оккупанты ударили по Каменскому району Днепропетровщины, в результате чего ранение получил один человек. При этом ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. "Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не понятно. Движение поездов остановлено " - сообщил тогда Резниченко.