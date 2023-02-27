Он выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку дронов, заявил, что Украина сможет полностью защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с партнерами.

Об этом президент сказал во время вечернего видеообращения. "Сутки начались с атаки иранскими дронами. Из них большинство - удалось сбить. Одиннадцать из четырнадцати. К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям", - сказал он.

Зеленский напомнил, что вторая атака дроном в Хмельницком произошла именно тогда, когда спасатели тушили пожар после первого попадания. "Собственно, прежде всего поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО - современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства", - отметил он.

Видео дня

Он подчеркнул, что ПВО полноценна тогда, когда обеспечивается, в частности, и авиацией, современной авиацией.

"Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Ночная атака БПЛА

Как известно, вчера вечером Россия в очередной раз запустила на территорию Украины беспилотные летательные аппараты. Воздушная тревога звучала в большом количестве областей.

Украинская ПВО сбила вокруг Киева девять беспилотников. По предварительной оценке военных, российские захватчики применили барражирующие боеприпасы "Shahed".

По Хмельницкому оккупанты нанесли три удара - в ОВА сообщили, что в результате атаки есть пострадавшие и погибшие. Впоследствии стало известно, что погибли спасатели - они ликвидировали последствия удара, когда россияне ударили в это место снова.

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