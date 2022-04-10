Также стало известно о гибели одного гражданского в Новопавловке.

Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали в результате ракетной атаки на Днепропетровскую область.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Снова ракетные удары по области. Три прилета - на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали", - написал он.

Лукашук также сообщил о гибели одного гражданского в Новопавловке.

"Взял в руки кассетный боеприпас", – отметил глава облсовета.

Как сообщал УНИАН, перед этим глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по области: в Звонецком попали в инфраструктурный объект, а также произошла повторная атака на аэропорт в Днепре. Он отметил, что количество пострадавших выясняется.

5 апреля под Днепром в селе Новоселовка 47-летняя женщина взорвалась на взрывном устройстве и погибла на месте. Местная жительница подняла небольшой подозрительный предмет с земли. "Полиция Днепропетровщины в очередной раз обращается к гражданам о необходимости быть внимательными и не трогать подозрительные предметы и опасные боеприпасы. К ним нельзя близко подходить, трогать их, переносить и т.д." - объяснили в полиции.

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