В тяжелом состоянии 25-летний Влад. У него ожоги половины тела, он в реанимации.

Двух военных, получивших ожоги во время тушения пожаров в Луганской области, в настоящее время спасают в больнице Днепра.

Читайте такжеСутки на Донбассе прошли без обстрелов, продолжается борьба с масштабным пожарами - штаб ООСКак говорится в сюжете ТСН, сюда их эвакуировали вертолетом. В тяжелом состоянии 25-летний Влад. У него ожоги половины тела, он в реанимации. Врачи ожогового центра его прооперировали и накрыли поврежденные участки искусственной кожей. Прогнозируют: лечение продлится минимум полтора месяца. Влад - сирота, родственников у него нет.

Другой пострадавший - 26-летний Александр, у него ожоги 10% поверхности тела.

Сергей Стажевскийо, врач-комбустиолог, отметил: "Не только раны представляют угрозу для их здоровья. Возможны осложнения. Но мы будем делать все, чтобы военные выздоровели".

Координатор эвакуации раненых Татьяна Губа отметила, что у ребят боевой настрой, паники нет.

Как военные получили ожоги:

3 сентября во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги . Им оказана первая медицинская помощь. Они были доставлены в медицинское учреждение. Состояние здоровья обоих военных - удовлетворительное.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

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Автор: УНИАН