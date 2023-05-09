В Черном море на боевом дежурстве находятся 14 кораблей противника, отметили в ВМС ВСУ.

Во вторник, 9 мая, в Черном море стало больше российских крылатых ракет "Калибр", также враг изменил состав корабельной группировки в Азовском море.

Как сообщает пресс-центр Командования Военно-морских сил ВС Украины, по состоянию на 12:30, на боевом дежурстве находится 14 вражеских кораблей. Среди них четыре - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет до 32 единиц.

Также увеличилось количество российских кораблей в Азовском море - там сейчас их два. В Средиземном море - без изменений: на дежурстве находится до пяти вражеских кораблей, из них один носитель "Калибров", общим залпом - до четырех ракет.

Видео дня

Ситуация в Черном море - сейчас это стоит знать

Напомним, утром 9 мая руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что в Черном море находились 18 российских кораблей, среди них - пять носителей "Калибров". Гуменюк отметила, что после ракетной атаки на Украину на борту кораблей врага есть где-то 28 "Калибров".

Также следует отметить, что длительное время в Азовском море на дежурстве находился только один российский корабль.

Вас также могут заинтересовать новости: