Украине сегодня с Черного моря грозят восемь "Калибров".

Ситуация в Черном море по состоянию на воскресенье, 23 апреля, немного изменилось - уменьшилось количество российских кораблей.

По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня в море находятся семь кораблей противника, идет речь в сообщении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. По данным ВМС ВСУ, среди этих кораблей есть два носителя крылатых ракет "Калибр", и общий залп составляет восемь штук.

"...в Азовском море - один вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится до восьми вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет", - отмечается в сообщении.

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По состоянию на 11:00 субботы, 22 апреля, в Черном море находились восемь кораблей РФ. Среди них были два носителя "Калибров", и общий залп составлял восемь штук.

Стоит отметить, что россияне уже не раз били "Калибрами" из Черного моря по мирным украинским населенным пунктам, есть много жертв, разрушений и пострадавших. Украинские воины смогли ликвидировать 911 крылатых ракет противника.

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